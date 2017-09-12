Движение на улице Пекина будет двухсторонним только для общественного транспорта

12.09.2017 20:10 Движение транспорта после ремонта на улице Пекина в Тбилиси будет односторонним. Двухсторонним движение будет только для общественного транспорта. Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщил начальник городской службы благоустройства мэрии Тбилиси Гиви Кублашвили.



Ремонт всех подземных коммуникаций и асфальтового покрытия на улице Пекина начался 16 июня. Одна из самых оживленных улиц в Тбилиси не ремонтировалась со времени основания, то есть в течение 60 лет.



По словам Кублашвили, работы на проезжей части дороги на улице Пекина уже полностью завершены. Сейчас остались работы по обустройству тротуаров и велосипедных дорожек, а также переходы для лиц с ОВЗ.



«Автомобильное движение на проспекте Пекина будет односторонним, однако муниципальный транспорт будет передвигаться в обе стороны. На проспекте будут устроены Bus Lane, по которым будет передвигаться муниципальный транспорт – автобусы и маршрутные такси», — сказал Кублашвили.



В субботу и воскресенье улицу Пекина расчертят, после чего движение будет открыто. Предположительно, к 18 сентября завершится и устройство специальных полос для общественного транспорта, сказал Кублашвили.



«Решение о том, чтобы в тестовом в режиме сделать движение на улице Пекина односторонним м было принято после того, как во время работ в течение трех месяцев мы вели наблюдение и провели несколько исследований. Согласно этим исследованиям и подсчету потока машин, мы все и спланировали. В итоге мы решили оставить все, как есть сегодня», — сказал он.



Тестовый режим одностороннего движения на Пекина начнется с понедельника, 18 сентября.



«Окончательное решение будет принято после завершения тестового режима. Но я уверен, что одностороннее движение останется. Тестовый режим будет продолжаться примерно две недели. А может, завершится и раньше», — отметил Кублашвили.















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