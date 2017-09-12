На грузино-турецкой границе в Сарпи возникла автомобильная пробка

12.09.2017 20:18 Пробка на грузино-турецой границе, в районе таможенного-пропускного пункта «Сарпи», вызвана проблемами с турецкой стороны. Об этом сообщает служба доходов министерства финансов Грузии.



Служба доходов призывает граждан учитывать создавшуюся ситуацию на ТПП «Сарпи» или же воспользоваться другими пропускными пунктами – «Карцахи» и «Вале», на грузино-турецкой границе, чтобы избежать препятствий на дороге.



«Таможенно-пропускной пункт «Сарпи» работает без ограничений и препятствий в круглосуточном режиме и без выходных. Однако на территории Турции из-за продолжающегося на таможенном пункте ремонта, таможенные процедуры осуществляются в ограниченном режиме. За последние часы это привело к большому скоплению транспортных средств и очереди пассажиров на турецкой стороне», — говорится в заявлении.















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