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Грузинские спасатели сняли пострадавшего туриста с высоты 4,5 тысячи метров


12.09.2017   20:37
Грузинские спасатели вывезли иностранного туриста, застрявшего на леднике в Казбеги, с высоты 4,5 тысяч метров над уровнем моря.

Сообщение о том, что турист с переломом ноги нуждается в помощи, поступило в Центр оперативного управления неотложной помощи «112». На сообщение незамедлительно отреагировали спасатели.

«Несмотря на сложный рельеф, находящегося на высоте 4 500 метров иностранного туриста на носилках донесли до вертолета и перевезли в безопасное место», — отмечено в сообщении.

Вместе со спасательной группой находился врач, который на месте оказал пострадавшему первую медицинскую помощь.

После успешной спасательной операции, туриста доставили в больницу в поселок Степанцминда Казбегского района.






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