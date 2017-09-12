|
Грузинские спасатели сняли пострадавшего туриста с высоты 4,5 тысячи метров
12.09.2017 20:37
Грузинские спасатели вывезли иностранного туриста, застрявшего на леднике в Казбеги, с высоты 4,5 тысяч метров над уровнем моря.
Сообщение о том, что турист с переломом ноги нуждается в помощи, поступило в Центр оперативного управления неотложной помощи «112». На сообщение незамедлительно отреагировали спасатели.
«Несмотря на сложный рельеф, находящегося на высоте 4 500 метров иностранного туриста на носилках донесли до вертолета и перевезли в безопасное место», — отмечено в сообщении.
Вместе со спасательной группой находился врач, который на месте оказал пострадавшему первую медицинскую помощь.
После успешной спасательной операции, туриста доставили в больницу в поселок Степанцминда Казбегского района.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна