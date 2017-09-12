Грузинские спасатели сняли пострадавшего туриста с высоты 4,5 тысячи метров

12.09.2017 20:37 Грузинские спасатели вывезли иностранного туриста, застрявшего на леднике в Казбеги, с высоты 4,5 тысяч метров над уровнем моря.



Сообщение о том, что турист с переломом ноги нуждается в помощи, поступило в Центр оперативного управления неотложной помощи «112». На сообщение незамедлительно отреагировали спасатели.



«Несмотря на сложный рельеф, находящегося на высоте 4 500 метров иностранного туриста на носилках донесли до вертолета и перевезли в безопасное место», — отмечено в сообщении.



Вместе со спасательной группой находился врач, который на месте оказал пострадавшему первую медицинскую помощь.



После успешной спасательной операции, туриста доставили в больницу в поселок Степанцминда Казбегского района.















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