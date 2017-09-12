Российских судей не допустили к участию в IV Конгрессе мировой конференции по конституционному правосудию

12.09.2017 20:43 Председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина не допустили к участию в IV Конгрессе мировой конференции по конституционному правосудию, который проходит в Вильнюсе (Литва). Об этом сообщила в Фейсбуке народный депутат от “Блока Петра Порошенко” Ирина Фриз.



"Впервые в истории Конгресса на него не был допущен председатель Конституционного суда РФ Зорькин и другие российские судьи, которые принимали решение и признали аннексию Крыма. Откровенно говоря, в мире нет иного примера, чтобы судебная власть была настолько дискредитирована. Каждый профессиональный юрист знает, что аннексия Крыма - это агрессия, и это преступление. Нет такого прецедента ни в одной стране, где ее суд был бы использован для исполнения такого преступления", - процитировала Фриз председателя Конституционного суда Литвы Дейнюса Жалимаса.



В свою очередь Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте, открывая Конгресс, отметила, что "не может быть верховенства права, когда попирается достоинство человека, когда человека лишают свободы или ему приходится жить, опасаясь быть убитым, замученным, лишенным дома, семьи и отечества".



Тема IV Конгресса всемирной конференции по конституционному правосудию - «Верховенство права и конституционное правосудие в современном мире». Мероприятие подобного масштаба проходит в Европе впервые, в его работе принимают участие более 300 специалистов по конституционному праву из 90 государств.



Значительное внимание было уделено Украине и осуждению грубого нарушения территориальной целостности со стороны российских оккупантов, подчеркнула Фриз.















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