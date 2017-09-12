Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Российских судей не допустили к участию в IV Конгрессе мировой конференции по конституционному правосудию


12.09.2017   20:43
Председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина не допустили к участию в IV Конгрессе мировой конференции по конституционному правосудию, который проходит в Вильнюсе (Литва). Об этом сообщила в Фейсбуке народный депутат от “Блока Петра Порошенко” Ирина Фриз.

"Впервые в истории Конгресса на него не был допущен председатель Конституционного суда РФ Зорькин и другие российские судьи, которые принимали решение и признали аннексию Крыма. Откровенно говоря, в мире нет иного примера, чтобы судебная власть была настолько дискредитирована. Каждый профессиональный юрист знает, что аннексия Крыма - это агрессия, и это преступление. Нет такого прецедента ни в одной стране, где ее суд был бы использован для исполнения такого преступления", - процитировала Фриз председателя Конституционного суда Литвы Дейнюса Жалимаса.

В свою очередь Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте, открывая Конгресс, отметила, что "не может быть верховенства права, когда попирается достоинство человека, когда человека лишают свободы или ему приходится жить, опасаясь быть убитым, замученным, лишенным дома, семьи и отечества".

Тема IV Конгресса всемирной конференции по конституционному правосудию - «Верховенство права и конституционное правосудие в современном мире». Мероприятие подобного масштаба проходит в Европе впервые, в его работе принимают участие более 300 специалистов по конституционному праву из 90 государств.

Значительное внимание было уделено Украине и осуждению грубого нарушения территориальной целостности со стороны российских оккупантов, подчеркнула Фриз.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Moody's впервые с 2010 года улучшила рейтинг Грузии
Винные компании примут виноград, поврежденный градом
У потребителя в месяц воруют в среднем 10 кг продуктов - НПО
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
ЮНИСЕФ подарил 120 школам Абхазии доски и маркеры
Абхазец в Липецке пытался получить шахтерскую пенсию по липовой трудовой
Жительница Санкт-Петербурга утонула в море в Сухуми
Глава МИД Грузии еще раз заявил о поддержке мирного урегулирования конфликтов
Семь тонн форели погибло в Абхазии в результате ливней
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Тбилиси грабитель банка на требования полиции сдаться покончил с собой
Новое соглашение Армении с ЕС создаст многоуровневые возможности для сотрудничества - посол Германии
Европарламент обсуждает безопасность газоснабжения ЕС
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна