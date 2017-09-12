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Выборы прошлых лет показали, что избирательная система нуждалась в некотором улучшении - посол США
12.09.2017 20:58
Выборы прошлых лет показали, что избирательная система нуждалась в некотором улучшении - заявил посол США в Грузии Ян Келли на тбилисской международной конференции.
В разговоре об избирательной системе Ян Келли подчеркнул, что правящая сила с 48% поддержкой смогла получить 115 мандатов в парламенте. Он говорил также о необходимости баланса сил.
"В должной мере не признано, что должны существовать три независимые ветви. Сами судьи не чувствуют себя полномочными, чтобы независимо принимать решения"- отметил Ян Келли.
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