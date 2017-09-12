Саакашвили: Если мы пошевелим рукой и в Украине и в Грузии, мы победим олигархов

12.09.2017 21:16 Лидер украинской партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили в эфире грузинского телеканала заявил о готовности пойти до конца в борьбе против грузинских и украинских олигархов.



"Если мы пошевелим рукой и в Украине и в Грузии, мы победим олигархов", - сказал М.Саакашвили, находящийся в настоящее время во Львове, во вторник в интервью телекомпании "Рустави 2".



Он, в частности указал на двух "олигархов" - президента Украины Петра Порошенко и бывшего премьер-министра Грузии Бидзину Иванишвили.



"Все увидели, как объединились эти два олигарха для моего уничтожения. И Порошенко и Иванишвили продолжают вести свой бизнес в России. Я, наверное, вместе с другими стал символом сопротивления и борьбы против них", - заявил М.Саакашвили.



Он не исключил, что действующие украинские власти могут его "убить, задержать, экстрадировать".



Но, заявил М.Саакашвили, он готов идти до конца в своей борьбе против "разных олигархов, взявших Украину и Грузию в заложники".















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