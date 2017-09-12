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Саакашвили: Если мы пошевелим рукой и в Украине и в Грузии, мы победим олигархов


12.09.2017   21:16
Лидер украинской партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили в эфире грузинского телеканала заявил о готовности пойти до конца в борьбе против грузинских и украинских олигархов.

"Если мы пошевелим рукой и в Украине и в Грузии, мы победим олигархов", - сказал М.Саакашвили, находящийся в настоящее время во Львове, во вторник в интервью телекомпании "Рустави 2".

Он, в частности указал на двух "олигархов" - президента Украины Петра Порошенко и бывшего премьер-министра Грузии Бидзину Иванишвили.

"Все увидели, как объединились эти два олигарха для моего уничтожения. И Порошенко и Иванишвили продолжают вести свой бизнес в России. Я, наверное, вместе с другими стал символом сопротивления и борьбы против них", - заявил М.Саакашвили.

Он не исключил, что действующие украинские власти могут его "убить, задержать, экстрадировать".

Но, заявил М.Саакашвили, он готов идти до конца в своей борьбе против "разных олигархов, взявших Украину и Грузию в заложники".






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