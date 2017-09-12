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Премьер-министр Грузии представил кандидатов в мэры в Аджарии
12.09.2017 22:47
Премьер-министр Грузии, председатель партии «Грузинская меча – демократическая Грузия» Георгий Квирикашвили в Батуми представил кандидатов в мэры в Аджарском регионе.
На выборах местного самоуправления 21 октября у «Грузинской мечты» будут кандидаты во всех шести муниципалитетах.
По решению правящей команды, за должность мэра в Батуми будет бороться Лаша Комахидзе, а в Кобулети – Мириан Катамадзе. Кандидатом на должность мэра Кеды представлен Леван Горгиладзе, а в Шуахеви за этот пост поборется Придон Путкарадзе. В Хелвачаури кандидатом в мэры будет Джумбер Вардманидзе, а в Хуло – Гоча Меладзе.
Как заявил премьер-министр во время представления кандидатов, «Грузинская места» выражает этим людям полное доверие. Георгий Квирикашвили уверен, что они на выборах одержат убедительную победу.
Глава правительства уже представил кандидатов в мэры в Имеретии, Кахетии и Гурии. Премьер представит кандидатов в масштабе Грузии во всех регионах.
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