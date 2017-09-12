Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саакашвили пообещал привести к власти в Украине новых людей


12.09.2017   23:44
Бывший президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили, лишенный украинского паспорта личным решение президента Украины Петра Порошенко, в эфире украинского телевизионного канала Newsone заявил, что намерен добиваться полной смены власти в Киеве.

«Хотя мне очень сильно хочется в Киев, хочется домой, но сейчас мы поедем в большой тур по регионам Украины. Два-три месяца мы будем ездить по Украине, встречаться с людьми, собирать их жалобы и претензии к власти. Потом мы поедем в Киев, назначим там дату большого форума, где сможем заявить о своих претензиях к власти», — сказал он.

Он подчеркнул, что для прихода к власти новых людей необходимо проведение честных выборов, изменение «правил игры» и избирательного законодательства.

«Мы приведем в Киев очень много людей. Мы покажем общественную мощь нашего движения. И благодаря этому сможем поменять избирательное законодательство и провести честные выборы», — заявил Саакашвили.

Он также отметил, что намерен добиваться смены власти только общественным давлением.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В августе туристы потратили рекордную сумму- 391 миллион долларов США
Moody's впервые с 2010 года улучшила рейтинг Грузии
Винные компании примут виноград, поврежденный градом
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
ЮНИСЕФ подарил 120 школам Абхазии доски и маркеры
Абхазец в Липецке пытался получить шахтерскую пенсию по липовой трудовой
Жительница Санкт-Петербурга утонула в море в Сухуми
Глава МИД Грузии еще раз заявил о поддержке мирного урегулирования конфликтов
Семь тонн форели погибло в Абхазии в результате ливней
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Суд Махачкалы оправдал сына мэра Махачкалы: обвинялся в избиении полицейского
В Киеве обстреляли двоих дагестанцев
Грузинские спасатели вывезли застрявшего на леднике в Казбеги иностранного туриста
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна