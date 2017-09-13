МВД Украины: Для задержания Михаила Саакашвили нет достаточных оснований

13.09.2017 10:12 В Министерстве внутренних дел Украины считают, что бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили, который 10 сентября пересек границу Украины, на данный момент находится на украинской территории незаконно, однако для его задержания нет достаточных оснований, передает «Интерфакс».



Директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос, действительно ли Саакашвили находится на территории Украины незаконно, сказал: «По нашему убеждению, да».



Он также уточнил, что на данный момент Государственная пограничная служба вручила административный протокол о совершении административного правонарушения, однако для задержания Саакашвили у них не было достаточных оснований.



Сегодня представители Государственной пограничной службы Украины вручили Михеилу Саакашвили, лишенному украинского гражданства, протокол о незаконном пересечении границы 10 сентября. В соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях ему грозит штраф в размере от 130 до 330 долларов.















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