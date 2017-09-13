Президент Грузии наградил Курта Волкера орденом Золотого руна

13.09.2017 12:12 Президент Грузии наградил орденом "Золотого руна" исполнительного директора международного лидерства Института Маккейна Курта Волкера, находящегося с рабочим визитом в Грузии с целью участия в Тбилисской международной конференции.



Курт Волкер получил награду за особый вклад в дело мобилизации международного содружества в поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, содействия интеграции в североатлантический альянс, и развития отношений Грузии и Соединенных Штатов Америки.



Церемония вручения награды состоялась на приеме во дворце президента, проведенного сегодня для участников Тбилисской международной конференции.



Президент Грузии поблагодарил Институт Маккейна за организованную международную конференцию, и говорил об ее значении.



"Демократические ценности являются основанием европейской идентичности Грузии, что в то же время определяет как наше стремление в Запад, так и создает главную опору грузино-американского партнерства.



Наши отношения следует еще больше расширить не только на официальном уровне, но и посредством академических и исследовательских обществ.



Грузия весьма ценит вклад наших друзей на пути развития грузинской государственности. Наше общее евроатлантическое семейство мощное, поскольку мы вместе стоим для защиты общих ценностей и принципов.



Я убежден, что общими усилиями мы достигнем значительного успеха для обеспечения нашего общего благоденствия.



В единстве и дружбе наша сила. Курт Волкер, исполнительный директор Института Маккейна всегда был выдающимся другом Грузии, который твердо поддерживал интересы Грузии на протяжении всей его деятельности.



Дорогой Курт, мы очень ценим ваше усилие с точки зрения поддержки суверенитета, евроатлантических стремлений Грузии, и вашу роль в усилении грузино-американского партнерства.



Исходя из этого, мы приняли решение присвоить вам высшую награду, орден "Золотого руна". Позвольте, пожелать вам успехов в вашей важной миссии!"- заявил Георгий Маргвелашвили.



Курт Волкер поблагодарил президента Грузии за оценку своей деятельности, и отметил, что он ценит грузинский народ, который верит в свободу, друг в друга, демократию, и в строительство лучшего будущего.



"Я люблю эту страну, где люди верят в то, что значимо - люди верят в свободу, друг в друга, они старательно стремятся, верят в демократию, строительство лучшего будущего.



Я горжусь этой наградой, и тем, что могу назвать вас своими друзьями. Это для меня особая честь. Чрезвычайно приятно, что я здесь от имени института Маккейна"- отметил Курт Волкер.



















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