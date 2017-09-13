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Элисо Киладзе: В Батуми гостил Отар Аршба, правая рука Путина - с ним встречался экс-премьер Грузии


13.09.2017   12:20
По информации редактора газеты "Хроника +", в Батуми находился зампредседателя "Единой России" Отар Аршба, и с ним встречался бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

"Правая рука Путина, и заместитель председателя фракции "Единая Россия" Отар Аршба приехал в Батуми, и на встрече с ним находился экс-премьер Ираклий Гарибашвили. Вы упразднили Закон об оккупации, и скрываете это от нас?"- пишет Элисо Киладзе.

"Хочу отметить патриотизм этой семьи, поскольку они являются пионерами, которые начали вкладывать инвестиции в Батуми"- заявил экс-премьер Гарибашвили в 2015 году на открытии гостиницы "Колизей" в Батуми.

Инвестор и патриот, о котором говорил премьер-министр Грузии, в 2008 году поддержал в российской Думе независимость Абхазии и т.н. Южной Осетии, Аршба также считает, что оккупация 20% территорий Грузии является справедливой.

Рожденный в Сухуми и выросший в Батуми, депутат российской Думы Отар Аршба несколько лет назад занял девятую позицию в десятке грузинских миллиардеров с 2,5 миллиардным состоянием.

Отар, тот же Тенгиз Аршба живет в Москве. Он один из богатейших депутатов российской Думы.

В его декларации отмечено, что он владеет несколькими земельными участками в Грузии и России, имеет два фешенебельных дома в Москве, два частных дома в Грузии, имеет личную охрану, несколько дорогостоящих машины, является владельцем акций почти 10 крупных компаний и нескольких медиа средств, в том числе 50% телекомпании "ТВ Мост".







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