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США посоветовали Порошенко заняться государством, а не Саакашвили


13.09.2017   12:21
Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер рекомендовал президенту Петру Порошенко дать экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили возможность разрешить вопрос об украинском гражданстве через суд, а самому заняться другими вопросами.

"Если Украина хочет строить правовое государство, Михеилу Саакашвили нужно дать возможность отстоять свое гражданство в суде. Порошенко следует менее драматично подходить к Саакашвили и заняться вопросами улучшения управления страной и борьбой с коррупцией", - заявил Волкер в интервью, видеозапись которого размещена на Facebook-странице Михеила Саакашвили.







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