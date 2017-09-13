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США посоветовали Порошенко заняться государством, а не Саакашвили
13.09.2017 12:21
Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер рекомендовал президенту Петру Порошенко дать экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили возможность разрешить вопрос об украинском гражданстве через суд, а самому заняться другими вопросами.
"Если Украина хочет строить правовое государство, Михеилу Саакашвили нужно дать возможность отстоять свое гражданство в суде. Порошенко следует менее драматично подходить к Саакашвили и заняться вопросами улучшения управления страной и борьбой с коррупцией", - заявил Волкер в интервью, видеозапись которого размещена на Facebook-странице Михеила Саакашвили.
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