Воспользуются ли власти и оппозиция «последним шансом» достижения соглашения о конституции?

13.09.2017 12:27 «Председатель парламента Ираклий Кобахидзе заявил, что власти готовы дать оппозиционным партиям еще один шанс, чтобы они передали свои замечания к проекту конституции. На вопрос, даст ли «Мечта» оппозиционным партиям шанс, если они сейчас передадут свою версию конституции, Кобахидзе ответил, что попытается, но не настроена оптимистично. «Да, давайте попробуем еще раз», - заявил Кобахидзе и отметил, что правящая партия несколько раз предложила оппозиционным партиям передать свою версию, но этого не произошло. «Думаю, оппозиция заранее решила не стремиться к консенсусу. Оппозиция не хочет участвовать в этом процессе. Оппозиция имела шанс принести пользу, но не смогла сыграть позитивную роль», - заявил Ираклий Кобахидзе. Это заявление прокомментировали в «Национальном движении». Роман Гоциридзе заявил, что оппозиция не раз сообщала свою позицию «Грузинской мечте». «Воспользуются ли власти и оппозиция «последним шансом» достижения соглашения о конституции?» - с таким вопросом мы обратились к представителям общественности», - пишет газета «Резонанси».



«Если власти решат, что можно еще раз провести встречу, наверное, есть какой-то шанс провести переговоры. Тем более что в этом вопросе активно участвует Венецианская комиссия. Как видно, правящая команда решила учесть советы и идеи международных сил. Наверное, хотя бы частично соглашение будет заключено», - отметила в беседе с корреспондентом издания киновед Лела Очиаури.



«Соглашение возможно, если оппозиция передаст замечания, а не ультиматум, нацеленный лишь на удовлетворение партийных интересов и победу на выборах», - заявил физиолог Темур Нанеишвили.



«В полное соглашение я не верю, но возможно, одна сторона уступит один пункт, а другая - другой», - отметила музыковед Нуца Джанелидзе.



«В прошлый раз правящая команда не учла ни одного замечания оппозиции. Более того, она вообще не приняла замечания международного сообщества. Поэтому я не знаю, что изменилось бы сейчас. Наверное, они еще раз хотят создать иллюзию, что делают это вместе с оппозицией. На самом деле они единолично принимают изменения, которые навредят конституции и общему делу», - заключил представитель НПО «Грузия не продается» Гига Насаридзе.















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