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Саакашвили вечером будет в Черновцах – пресс-секретарь


13.09.2017   12:35
Лидер "Движения новых сил" Михэил Саакашвили 13 сентября поедет из Львова в Черновцы. Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь Саакашвили Дарья Чиж.

"Сегодня в 18:00 Михэил будет в Черновцах на центральной площади", - сказала она.

Когда и на чем поедет Саакашвили, Чиж не уточнила.

Пресс-секретарь "Движения новых сил" Марьяна Почтар уточнила, что Саакашвили перед поездкой в ​​Черновцы планировал посетить Форум издателей во Львове.

"(Саакашвили – ред.) Планировал на книжный форум. Потом – на Черновцы", - написала Почтар.

Директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, что в связи с поездкой Саакашвили правоохранители не будут принимать никаких дополнительных мер.

"Мы не будем комментировать каждый шаг этого лица. Много чести. Просто будем обеспечивать общественный порядок, как это происходит на всех массовых мероприятиях, где собираются люди. И правильно, спокойно расследовать наши уголовные производства", - сказал Шевченко.

Как известно, ранее СМИ сообщали, что Саакашвили ночью выехал из гостиницы "Леополис" во Львове.






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