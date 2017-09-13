Американский филиал Russia Today обязали зарегистрироваться в качестве иностранного агента

13.09.2017 13:07 Письмо министерства юстиции США с требованием зарегистрировать RT America в качестве иностранного агента главред российского пропагандистского вещателя Маргарита Симоньян назвала "убийством свободы слова".



Компания, обслуживающая телеканал – филиал медиагруппы Russia Today RT America, получила письмо от министерства юстиции США с требованием зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Об этом сообщается на сайте медиагруппы.



В письме указано, что компания обязана зарегистрироваться в рамках закона "О регистрации иностранных агентов" (FARA).



Главный редактор российского пропагандистского канала RT Маргарита Симоньян назвала письмо "войной американского истеблишмента с нашими журналистами".



"Посвящается всем прекраснодушным, кто все еще верил в свободу слова. Ее убили те, кто ее придумал", – заявила Симоньян.



Как выяснили журналисты Yahoo News, регистрация не означает прекращение вещания RT в США. Изменяется схема подачи финансовых отчетов филиала, а произведенные им программы должны быть маркированы как пропаганда иностранного правительства.



Закон FARA предусматривает исключение для регистрации СМИ в качестве иностранного агента, однако минюст США решил распространить его действие на RT, поскольку эта компания упоминалась в докладе разведслужб США о вмешательстве России в ход президентской кампании 2016 года, сообщает Yahoo News.















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