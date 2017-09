Грузия заняла 104-е место в ежегодном Индексе гражданств мира

13.09.2017 14:03



Индекс гражданств мира (The Henley & Partners – Kochenov Quality of Nationality Index, QNI) демонстрирует объективную оценку гражданств разных стран мира. Эксперты ранжировали 195 гражданств по разным показателям за период с 2012 по 2016 год.



Первое место в 2016 году, как и в пяти предыдущих, досталось Германии (82,7%). Второе место разделили Франция и Дания, далее следуют Исландия, Швеция и Норвегия. В целом десятка лидеров существенно не изменилась с прошлого года. Из нее выбыли Ирландия и Бельгия, на смену которым пришли Испания и Италия. Замыкают список Центрально-Африканская Республика (16,3%) и Афганистан (14,6%).



В 2016 году Грузия получила 29,1%, тем самым заняв 104-ю позицию в мировом рейтинге. В прошлом году страна находилась на 103-м месте, однако показатель был ниже – 27,8%. В целом, позиция грузинского гражданства улучшилась за последние 5 лет на 2,9%.



Гражданство Грузии ждет существенное улучшение позиции в индексе 2017 года, который примет во внимание безвизовый въезд граждан Грузии в Шенгенскую зону.



- Безвизовый режим существенно улучшит положение Грузии в рейтинге и поможет ей подняться как минимум на 20 позиций, - отметил автор Индекса, профессор конституционного права ЕС университета Гронингена в Голландии Димитрий Коченов. – Два года назад мы уже наблюдали пример улучшения позиции гражданства Молдавии после отмены визовых ограничений со странами Шенгенской зоны. Если в 2014 году молдавский паспорт был на 94 месте в рейтинге, то в 2015 он переместился на 77 место.



Питер Крумменахер, партнер компании Henley & Partners: «Реальная ситуация, описанная в Индексе гражданств мира, выглядит печально: в абсолютном большинстве случаев гражданство определяет потолок наших возможностей и перспектив, хотя само по себе является следствием случайности. Индекс помогает объективно оценивать ситуацию в мире и принимать важные решения относительно своего будущего – где жить, воспитывать детей, вести дела. QNI представляет особый интерес для тех, кто хочет воспользоваться преимуществами



Димитрий Коченов: «У каждого человека есть гражданство одного или нескольких государств. Государства в значительной степени отличаются друг от друга: Россия - огромная, Мальта - крошечная; Люксембург - богатый, Монголия - бедная. Точно также как есть различия между государствами, так есть различия и между гражданствами. При этом нет прямой корреляции между, например, экономической мощью государства и качеством его гражданства. Гражданство играет важную роль в определении наших возможностей и устремлений, и Индекс гражданств мира позволяет проанализировать эту зависимость объективно».



Об Индексе



QNI – первый рейтинг, который учитывает как внутренние факторы (масштаб экономики, развитие человеческого потенциала, общественный порядок и стабильность), так и внешние (безвизовый доступ для временных поездок и возможность безвизового проживания и работы в других странах), влияющие на качественные показатели того или иного гражданства.



QNI анализирует массив статистических данных для предоставления объективной картины о возможностях и ограничениях каждого гражданства. Комбинация данных Всемирного банка, Международной ассоциации воздушного транспорта, Института экономики и мира, наработки профессора Коченова совместно с Henley & Partners дали уникальный и понятный инструмент измерения качества гражданств, позволяющий разделить гражданства на пять категорий в зависимости от полученных показателей - от наивысшей до низкой (%). Индекс ранжирует гражданства по шкале от 0% до 100%.



В 2016 году ценность гражданств на общемировом уровне повысилась на 0,75 %, средний показатель по миру составил 39,32 %. 28 гражданств отнесены к наивысшей категории (показатель от 75 % и выше); 17 гражданств — к высшей категории (от 50 % до 74,9 %); 43 — к высокой категории (от 35% до 49,9 %); 93 гражданства — к средней категории (от 20 % до 34,9%); 14 гражданств отнесены к низкой категории (ниже 20 %).



Индекс гражданств мира – результат сотрудничества компании Henley & Partners, международного лидера в сфере планирования местожительства, и профессора Димитрия Коченова, одного из ключевых специалистов в вопросах гражданства в мире.



Грузия заняла 104-е место в ежегодном Индексе гражданств мира, однако в следующем году эксперты обещают значительное улучшение позиции страны.Индекс гражданств мира (The Henley & Partners – Kochenov Quality of Nationality Index, QNI) демонстрирует объективную оценку гражданств разных стран мира. Эксперты ранжировали 195 гражданств по разным показателям за период с 2012 по 2016 год.Первое место в 2016 году, как и в пяти предыдущих, досталось Германии (82,7%). Второе место разделили Франция и Дания, далее следуют Исландия, Швеция и Норвегия. В целом десятка лидеров существенно не изменилась с прошлого года. Из нее выбыли Ирландия и Бельгия, на смену которым пришли Испания и Италия. Замыкают список Центрально-Африканская Республика (16,3%) и Афганистан (14,6%).В 2016 году Грузия получила 29,1%, тем самым заняв 104-ю позицию в мировом рейтинге. В прошлом году страна находилась на 103-м месте, однако показатель был ниже – 27,8%. В целом, позиция грузинского гражданства улучшилась за последние 5 лет на 2,9%.Гражданство Грузии ждет существенное улучшение позиции в индексе 2017 года, который примет во внимание безвизовый въезд граждан Грузии в Шенгенскую зону.- Безвизовый режим существенно улучшит положение Грузии в рейтинге и поможет ей подняться как минимум на 20 позиций, - отметил автор Индекса, профессор конституционного права ЕС университета Гронингена в Голландии Димитрий Коченов. – Два года назад мы уже наблюдали пример улучшения позиции гражданства Молдавии после отмены визовых ограничений со странами Шенгенской зоны. Если в 2014 году молдавский паспорт был на 94 месте в рейтинге, то в 2015 он переместился на 77 место.Питер Крумменахер, партнер компании Henley & Partners: «Реальная ситуация, описанная в Индексе гражданств мира, выглядит печально: в абсолютном большинстве случаев гражданство определяет потолок наших возможностей и перспектив, хотя само по себе является следствием случайности. Индекс помогает объективно оценивать ситуацию в мире и принимать важные решения относительно своего будущего – где жить, воспитывать детей, вести дела. QNI представляет особый интерес для тех, кто хочет воспользоваться преимуществами альтернативного гражданства . Последние десять лет среди состоятельных и талантливых людей наметился тренд на владение двумя или несколькими гражданствами. Это открывает больше бизнес-возможностей, дает свободу передвижения, стабильность и безопасность. Индекс помогает выбрать наиболее привлекательный вариант».Димитрий Коченов: «У каждого человека есть гражданство одного или нескольких государств. Государства в значительной степени отличаются друг от друга: Россия - огромная, Мальта - крошечная; Люксембург - богатый, Монголия - бедная. Точно также как есть различия между государствами, так есть различия и между гражданствами. При этом нет прямой корреляции между, например, экономической мощью государства и качеством его гражданства. Гражданство играет важную роль в определении наших возможностей и устремлений, и Индекс гражданств мира позволяет проанализировать эту зависимость объективно».QNI – первый рейтинг, который учитывает как внутренние факторы (масштаб экономики, развитие человеческого потенциала, общественный порядок и стабильность), так и внешние (безвизовый доступ для временных поездок и возможность безвизового проживания и работы в других странах), влияющие на качественные показатели того или иного гражданства.QNI анализирует массив статистических данных для предоставления объективной картины о возможностях и ограничениях каждого гражданства. Комбинация данных Всемирного банка, Международной ассоциации воздушного транспорта, Института экономики и мира, наработки профессора Коченова совместно с Henley & Partners дали уникальный и понятный инструмент измерения качества гражданств, позволяющий разделить гражданства на пять категорий в зависимости от полученных показателей - от наивысшей до низкой (%). Индекс ранжирует гражданства по шкале от 0% до 100%.В 2016 году ценность гражданств на общемировом уровне повысилась на 0,75 %, средний показатель по миру составил 39,32 %. 28 гражданств отнесены к наивысшей категории (показатель от 75 % и выше); 17 гражданств — к высшей категории (от 50 % до 74,9 %); 43 — к высокой категории (от 35% до 49,9 %); 93 гражданства — к средней категории (от 20 % до 34,9%); 14 гражданств отнесены к низкой категории (ниже 20 %).Индекс гражданств мира – результат сотрудничества компании Henley & Partners, международного лидера в сфере планирования местожительства, и профессора Димитрия Коченова, одного из ключевых специалистов в вопросах гражданства в мире.











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ