Квирикашвили: Весьма важно осознание того, что Грузия уже не постсоветская страна

13.09.2017 14:33 Мы являемся демократической страной Восточной Европы, которая стремится к сближению, и быть полноценным членом НАТО и ЕС - заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на проведенной в Тбилиси пресс-конференции, связанной с дискуссией в связи с будущим Европы и Ближнего Востока.



По словам Георгия Квирикашвили, страна объединена вокруг одной цели, подразумевающей развитие страны, и недопущения каких-либо компромиссов в связи со стремлениями внешней политики, и территориальной целостностью.



"Для нас чрезвычайно важно существование сильного Евросоюза, который поддерживает стремления, основанные на ценности со стороны таких стран, как Грузия, Украина, Молдова. Для нас чрезвычайно важно существование сильных Соединенных Штатов Америки, активно включенного в обеспечение мира и стабильности в нашем регионе. Для нас весьма важным является существование сильного НАТО. НАТО представляет единственный институциональный механизм, существующий на сегодня в цивилизованном мире, который обеспечивает мир и стабильность в этом регионе.



Именно поэтому для нас весьма важно попросить наших друзей и союзников помочь Грузии (как я уже сказал вначале) не только в последовательном продвижении на пути реформ, но и сохранении темпа наших реформ. В течение 26 лет после восстановления нашей независимости было бы абсолютно невозможно достичь того, чего мы достигли по сегодняшний день. Без друзей и союзников, без помощи Евросоюза было бы невозможно существование самой страны, Грузии.



Несмотря на вызовы, стоящие перед нами, нарушение территориальной целостности, оккупации, и существующих ежедневно угроз, страна объединена вокруг одной цели, подразумевающей развитие страны, и недопущение каких-либо компромиссов в связи со стремлениями нашей внешней политики и территориальной целостности. Очень важно осознать, что Грузия уже не является постсоветской страной. Мы страна Восточной Европы, демократическая страна, у которой есть желание сблизиться, и быть полноценным членом НАТО и ЕС. Именно в этом нам нужна ваша помощь, чтобы обеспечить консолидацию позиций и мнений, чтобы достичь консенсуса в связи с европейскими перспективами Грузии и вступлением в НАТО. Это чрезвычайно важно для нас. Это имеет для нас существенное значение "- заявил Георгий Квирикашвили.

















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