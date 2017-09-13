Курт Волкер обеспокоен состоянием свободы СМИ в Грузии

13.09.2017 15:09 Руководитель Института Маккейна Курт Волкер обеспокоен состоянием свободы СМИ в Грузии — об этом он заявил в ходе организованной институтом в Тбилиси международной конференции.





«Я хочу обратить внимание на вопрос свободы СМИ. Вокруг этого вопроса в Грузии не прекращаются дебаты. Я имею ввиду доступность информации о собственниках телеканалов, медиа-плюрализм, вопрос собственности одного из телевизионных каналов («Рустави-2»). В каком направлении развиваются эти процессы?», — обратился Волкер к премьер-министру Грузии Георгию Квирикашвили.



Премьер в ответ заверил американского партнера, что сегодня ситуация в сфере СМИ гораздо лучше, чем была пять лет назад. По словам Квирикашвили, с 2012 года страна сделала в этом направлении «огромный прыжок».



«Пять лет назад у нас было три телевизионных канала, которые покрывали всю страну и повторяли один и тот же полностью контролируемый центральным правительством мотив. Сейчас у нас вдвое, втрое больше — по нашим данным, 13 телеканалов, которые охватывают всю Грузию. Кроме того, действует более 60 местных телеканалов. В сравнении с ситуацией пятилетней давности, это огромный прыжок. Кроме того, мы задействовали проект перехода на цифровое вещание, упростили и ускорили процесс авторизации новых телеканалов. Для получения разрешения на вещание нужно всего 10 календарных дней», — описал премьер ситуацию на медиа-рынке.



Отдельно он затронул вопрос телекомпании «Рустави-2» и заявил, что никакой интервенции в деятельность компании правительство не осуществляет.



«Что касается «Рустави-2», всем заметно, что никакой интервенции в деятельность компании нет. Суд вынес решение, которое мы все уважаем. Потом мы получили решение Страсбургского суда по правам человека, которое, по нашему мнению, также заслуживает уважения, хотя мы с ним не согласны. Телеканал сегодня функционирует, хотя имеет большую задолженность перед бюджетом. Мы приняли решение и дали каналу возможность продолжения вещания без ареста его счетов», — заявил премьер и подчеркнул, что это решение доказывает волю правительства к невмешательству в деятельность СМИ.



Напомним, что бывший владелец телекомпании «Рустави-2» Кибар Халваши обратился в суд Грузии и потребовал возвращения ему незаконно конфискованной при правлении Михеила Саакашвили телекомпании. Суд в Грузии во всех инстанциях удовлетворил иск Халваши, но адвокаты телекомпании обратились в Страсбургский суд по правам человека, который приостановил исполнение решения грузинского суда и процесс передачи активов телекомпании Кибару Халваши и его компании. Телекомпания «Рустави-2» на протяжении многих лет своего существования считается в Грузии своего рода рупором идей и политики экс-президента Михеила Саакашвили и его партии «Единое национальное движение».















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

