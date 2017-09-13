Глава МИД Эстонии призывает перейти в информационное наступление

13.09.2017 16:14 Мировое сообщество осознает роль российской пропаганды, которая имеет признаки вмешательства во внутреннюю политику также и Североамериканского континента.



Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер 13 сентября на пресс-конференции во время второй медиаконференции Восточного партнерства.



«Осознание враждебной роли российской пропаганды растет в мире. Россия пропагандистскими средствами вмешивается не только во внутренние дела своих непосредственных соседей, а также западноевропейских демократий, Северной Америки и Североамериканского континента. И это уже последовательные действия нескольких лет, поэтому возросло осознание того, что Россия порой прибегает к очень агрессивной лжи», - отметил Миксер.



По его словам, в ответ на это мировое сообщество должно переходить в информационное наступление, не становясь, впрочем, на один уровень с пропагандистскими средствами Кремля.















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