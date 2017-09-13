Менее чем за 2 недели ГМ получила пожертвований на 7 млн лари

13.09.2017 16:40 Служба государственного аудита публикует информацию о полученных партиями пожертвованиях с 1 июля по 12 сентября 2017 года включительно. По информации службы, в этот период лидирует «Грузинская мечта», получившая в качестве пожертвований более 7 млн лари.



С 1 июля по 12 сентября включительно партии получили пожертвования в следующем объеме: «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» – 7.343.993 лари, «Европейская Грузия» - 323.675.45 лари, «Альянс патриотов» – 15.600 лари, «Гирчи» – 15.300 лари, «Национально-демократическая партия» – 12.204 лари, «Национальный форум» – 9.215 лари, «Национальное движение» – 5.432 лари, «Демократическое движение – единая Грузия» - 900 лари, Единая коммунистическая партия Грузии – 434 лари, «За мир в Грузии» – 200 лари, «Республиканская партия» – 40 лари.



В сумме, пожертвования, полученные в данный период политическими партиями, составили 7.726.993.45 лари.

















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