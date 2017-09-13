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Саакашвили начал турне по Украине с визита в Черновцы


13.09.2017   17:01
Бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили 13 сентября в 18.00 мск выступит перед вече в Черновцах. Об этом «Газете.Ru» сообщила его личный пресс-секретарь Дарья Чиж.

По ее словам, с этого региона началось большое турне Саакашвили по регионам Украины, которое должно завершиться митингом в Киеве с требованиями к власти, которые будут собраны в регионах.


При этом она опровергла информацию СМИ, согласно которой Саакашвили просто пропал из гостиницы, в которой он проживал во Львове.

Чиж отметила, что выезд не афишировался прессе и широкой общественности из соображений безопасности. Также она подтвердила, что Саакашвили намерен явиться в суд 18 сентября по делу о незаконном пересечении границы.






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