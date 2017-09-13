Последний шанс на диалог или имитация последнего шанса

13.09.2017 17:09 «В конце месяца «Грузинская мечта» утвердит конституционные изменения в третьем чтении. Но вчера председатель парламента выразил готовность возобновить диалог с оппозицией, обвинив ее в том, что процесс диалога зашел в тупик. Примечательно, что заявление о готовности к диалогу Ираклий Кобахидзе сделал на конференции Фонда Маккейна в Тбилиси, на которой присутствовали международные эксперты и на которой оппозиция планировала выразить претензии из-за отсутствия консенсуса. Оппозиция не верит в реальность этого предложения. В первую очередь из-за того, что оппозиция несколько раз посылала Кобахидзе замечания по принципиальным вопросам - избранию президента прямым путем и вводу пропорциональной избирательной системы с 2020 года - однако известно, что «Мечта» не собирается идти на уступки в этих вопросах. Поэтому оппозиция считает, что Кобахидзе пытается создать имитацию диалога перед партнерами и международными экспертами», - пишет газета «Резонанси».



«На Тбилисской международной конференции был задан вопрос о консенсусе по поводу конституции и в ответ на вопрос модератора Ираклий Кобахидзе заявил, что готов дать оппозиционным партиям «еще один шанс», чтобы они сообщили свое мнение о конституционных изменениях. «Мы несколько раз контактировали с оппозиционными партиями, предлагали им передать свою версию, но этого не произошло. Думаю, оппозиция изначально не хотела достичь консенсуса. Оппозиция не хочет участвовать в этом процессе. У них был шанс принести пользу, но они не смогли сыграть позитивную роль», - отмечает издание.



«Член «Национального движения» Саломе Самадашвили в беседе с «Резонанси» говорит, что «Мечте» их требования известны, но если нужно, они будут озвучены еще раз. «Требования оппозиции всем понятны и неизменны. Если власти готовы открыть диалог по этим важным вопросам, мы, разумеется, тоже готовы. Но я не знаю, было ли заявление Кобахидзе очередным пиар-жестом, ответом на твердый призыв международного сообщества к консенсусу, или власти действительно хотят начать диалог. Это станет ясно в ближайшие дни», - заявила Самадашвили. По словам одного из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Бокерия, у него нет оптимистичных прогнозов по поводу того, что власти учтут замечания оппозиционных партий», - продолжает издание.



«По словам Бокерия, оснований для оптимизма нет, настолько неискреннее и глупое заявление сделали власти - якобы они готовы к изменениям, но уже на следующий день сообщили, что не внесут изменений в проект. Мы, как парламентская оппозиция «Европейская Грузия», всегда были готовы участвовать в этой дискуссии, несмотря на плохие прогнозы. Мы и сейчас не надеемся, что в команде Иванишвили есть политическое желание изменить избирательную систему и достичь консенсуса. Мяч на их стороне, пусть отзывают конституцию, не принимают ее в третьем чтении и тогда диалог станет реальным. Посмотрим, но никаких оснований для оптимистичных прогнозов лично у меня нет», - заключает издание.















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