Бывшие «Националы» возвращаются во власть

13.09.2017 17:13 «На приближающихся выборах среди кандидатов «Мечты» в разных регионах избиратели увидят немало бывших «националов». Это обстоятельство вызывает недовольство среди многих членов правящей партии. В парламентском большинстве утверждают, что акцент был сделан на авторитет и профессионализм и не могли притеснить кого-то по партийному признаку. Примечательно, что бывшие «националы» есть не только в пропорциональных и мажоритарных списках «Мечты», но и среди кандидатов правящей партии на посты мэров и глав управ», - пишет газета «Резонанси».



«Кандидатом «Грузинской мечты» на пост мэра Мцхеты является Георгий Капанадзе. Он приходится племянником кандидату в мажоритарные депутаты 2012 года от «Национального движения» и бывшему главе управы Андро Каландадзе. Георгий Капанадзе, который недавно перечислил «Мечте» 50 000 лари, раньше финансировал «Нацдвижение» и был агитатором этой партии, а также занимал разные высокие посты при прежних властях. В Ахмете от «Мечты» баллотируется еще один бывший «национал» Сосо Карумашвили. «В Ахмету вновь возвращаются «националы». Так решил тот, кто должен был заботиться о районе», - пишет в Facebook экс-депутат Зураб Звиадаури», - отмечает издание.



«Примечательно, что в 2009-2010 годах Сосо Карумашвили работал поверенным главы управы муниципалитета в территориальном органе города Ахмета. В 2010 году он вошел в состав муниципального собрания Ахметы в качестве мажоритария от «Нацдвижения» и 4 года занимал пост председателя фракции «Мажоритарии». На выборах 2016 года он был одним из руководителей избирательного штаба Гелы Самхараули, который баллотировался в мажоритарные депутаты от «Грузинской мечты». Политическая карьера кандидата в мэры Озургети Беглара Сиоридзе. Портированных «националов» можно видеть и в списке мажоритариев «Мечты» в Имеретии. Но председатель имеретинской организации «Свободной Грузии» и кандидат в мэры Кутаиси Гоги Цулая воздерживается от называния конкретных имен», - продолжает издание.



«Член «Грузинской мечты» Гугули Маградзе говорит, что акцент был сделан на авторитет и профессионализм, а по партийным признакам притеснять кого-либо они не могли. «Я не знаю, кто попал в список, а кто - нет, но общее отношение таково - органом местного самоуправления должен руководить человек, имеющий опыт. Дело в том, что мы не могли запретить людям сотрудничать с прежними властями. Главное, чтобы человек не нарушал закон. Естественно, такой человек не попадет в наш список. Браковать человека только за то, что он состоял в партии или был активистом, неправильно, но естественно я не лучшего представления об этой партии. Мы хотим иметь в регионах такие кадры, которые могут принимать решения и управлять. Для нас главным вызовом является развитие экономики и районов, а не оппозиция. Так что акцент был сделан на авторитет и профессионализм, на способность управлять районом. Для этого недостаточно быть членом партии, нужно еще быть профессионалом и авторитетом», - заявила Маградзе.















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