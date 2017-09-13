«Возвращение Саакашвили в Украину - вызов власти Киева»

13.09.2017 19:58 На поезде, на автобусе или пешком, г-н Саакашвили сделал все, чтобы выполнить обещание вернуться в Украину, через полтора месяца после того, как власти Киева решили лишить его украинского гражданства и паспорта, пишет Le Monde.



Картина того, как полицейских отодвигают в сторону, которую снова и снова показывают на украинских и иностранных сайтах, так же катастрофична для Киева, как и решение в конце июля о том, чтобы лишить «Мишу» гражданства, которое он с большой помпой получил в 2015, поскольку был назначен губернатором Одесской области.



Озвученная причина - несоответствие данных в заявлении, никого не обмануло: решение было принято для того, чтобы устранить оппонента Петра Порошенко перед выборами 2019 года. После того, как он был его союзником, Михеил Саакашвили превратился в сильного противника президента, став главой скромной реформаторской партии, но все же жестоко выступая против провалов Киева в борьбе с коррупцией.



Цинизм маневра, начатого в то время, когда г-н Саакашвили был за границей, усугублен хрупкостью ситуации. Не в состоянии вернуться в Грузию, где новые власти возбудили против него разбирательство о злоупотреблении властью, похожее на вендетту, бунтарь остался без гражданства и оказался под угрозой экстрадиции в Тбилиси, если он вернется на украинскую землю,



Поэтому Киев не смог обеспечить выполнение этого решения. Вызов власти государства - и власти Петра Порошенко - тем более вопиющий, поскольку после своего триумфального возвращения г-н Саакашвили быстро отправился во Львов. Там он кажется свободным и, кажется, наслаждался гостеприимством под защитой мэра города Андрея Садового, еще одного пресловутого противника г-на Порошенко.















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