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Курт Волкер: Чем успешнее будет Грузия, тем больше потерянные территории будут желать воссоединиться с ней


13.09.2017   19:59
Чем успешнее будет Грузия, тем больше потерянные территории будут желать воссоединиться с ней, - об этом журналистам заявил специальный представитель Госдепартамента США в Украине Курт Волкер.

Как отметил Волкер, отвечая на вопрос о российской агрессии и оккупации, Грузия должна быть успешной.

«Думаю, в этом случае вам потребуется долгосрочная игра. Грузия должна быть успешной страной, вы должны осуществить реформы, сформировать наилучшую экономическую систему, лучшие университеты, аэропорты, вместе с лучшей системой здравоохранения. В этом случае вы будете в центре внимания жителей т.н. Южной Осетии и Абхазии, привлечете их внимание. Сейчас Россия занимает такую позицию, что вы можете не заметить быстрых изменений в этом плане, но чем успешнее будет Грузия, тем больше потерянные территории будут желать воссоединиться с ней», - заявил Курт Волкер.






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