Вопрос назначения спецпредставителя Грузии в Вашингтоне не рассматривался

13.09.2017 20:05 На встрече рабочей группы обороны и безопасности Хартии стратегического партнерства Грузии и США 8 сентября в Вашингтоне вопрос назначения специального представителя Грузии не рассматривался.



Об этом после заседания правительства заявил первый заместитель министра иностранных дел Давид Залкалиани, который участвовал во встрече в Вашингтоне.



"Этот вопрос вообще не рассматривался. Должен отметить, что у нас с США есть отношения по всем вопросам, и на всех уровнях. Все актуальные вопросы рассматриваются как во всех четырех рабочих группах Хартии стратегического партнерства, так и двухстороннем диалоге. Разумеется, для нас не проблема на любом уровне поставить с американскими партнерами вопрос, который актуален в грузино-американских двухсторонних отношениях, а также все вопросы, актуальные для Грузии"- заявил Давид Залкалиани.



Георгий Маргвелашвили обратился к Майку Пенсу с инициативой о назначении президентом США специального представителя по вопросам Грузии.



















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

