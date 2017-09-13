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У генконсульства США в Петербурге забрали парковку


13.09.2017   20:27
Парковку в Санкт-Петербурге, предназначенную для генконсульства США, переделали в разворот и пешеходный переход. Об этом сообщает «Россия 24».

По данным телеканала, в Екатеринбурге также убрали дорожные знаки, позволяющие американским и британским дипломатам оставлять автомобили на обочине проезжей части.

В конце августа США потребовали от России закрыть генконсульство в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке. В результате у обеих стран осталось по три работающих консульства.

11 сентября глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия приведет условия работы и численность американских дипломатов «в полное соответствие с тем, что называется паритетом».

«Строго говоря, если уж говорить о полном паритете, то это не 455 дипломатов США в Москве, а минус 155. Так что мы оставляем за собой право принять решение и по этому количеству американских дипломатов в Москве. Но мы пока не будем этого делать», – пояснил позднее президент России Владимир Путин.

Позднее источники «Коммерсанта» описали возможные реакции Кремля на действия США. В числе ответных мер указывалось сокращение парковок для американских дипломатов, так как представители России в США такой привилегии лишены.

Россия также рассматривает возможность уменьшения числа американских дипломатов, которым разрешено свободно выезжать на расстояние более 40 км от дипломатического представительства. Другая возможная мера, писал «Коммерсантъ», уменьшение числа пунктов въезда в России американских дипломатов.







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