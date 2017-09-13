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Нас не интересуют результаты выборов, нас интересует, как пройдет процесс выборов - глава миссии ОБСЕ


13.09.2017   20:36
Важно подчеркнуть, что мы не будем вмешиваться в избирательный процесс, нас также не интересуют результаты выборов - нас интересует, как пройдет процесс выборов полностью, и насколько будут соблюдены демократические принципы, - об этом на сегодняшней пресс-конференции заявила руководитель наблюдательской миссии ОБСЕ Кориен Йонкер.

По ее словам, главная роль и функция миссии ОБСЕ – наблюдать за выборами и в результате наблюдения подготовить отчет по выявленным в результате наблюдения фактам.

«Наш мандат подразумевает оценку выборов, как это происходит во всех странах ОБСЕ. Мы должны оценить, насколько соответствует процесс обязательствам, взятым перед ОБСЕ, а также другим международным обязательствам и стандартам, которые подразумевают демократическое проведение выборов. А также то, насколько соответствует этот процесс местному законодательству», - заявила Кориен Йонкер.

Она пояснила, что наблюдательская миссия также оценит различные вопросы, связанные с выборами, в том числе, законодательные рамки, работу избирательной администрации, финансирование избирательной кампании, освещение выборов СМИ.

Наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ будут работать в Грузии с сегодняшнего дня до завершения выборов.






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