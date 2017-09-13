Болгария официально признала Россию угрозой

13.09.2017 20:57 Правительство Болгарии рассматривает Россию как одну из основных внешнеполитических угроз стране, говорится в докладе о состоянии национальной безопасности в 2016 году. Документ был принят правительством и отправлен на утверждение в парламент, пишет издание "Сега".



Впервые в правительственном документе содержится настолько острая критика Москвы.



"Действия России являются источником региональной нестабильности и угрожают нашей основной цели создания единой, свободной и мирной Европы. Угрозы безопасности нарастают не только в регионе Балтийского и Черного морей, но и в восточной части Средиземного моря, где Россия усиливает свою военную активность. К этому нужно добавить и продолжающиеся конфликты на периферии европейского континента и в соседних регионах, которые превратились в источники нестабильности", - указывается в докладе, подписанном лично премьер-министром Бойко Борисовым.



В рубрике "Внешняя среда безопасности" говорится, что "интенсивное усиление и модернизация вооруженных сил России на территории незаконно аннексированного крымского полуострова, действия по его интегрированию в экономику, социальную и политическую жизнь России, как и расширение выхода страны в акваторию Черного моря, включая и к месторождениям в нем, продолжают вести к нарушению геостратегического и военного баланса в Черноморском регионе ".



Как проблемы отмечаются и ухудшение отношений между Россией и НАТО, Россией и ЕС, что грозит созданной европейской архитектуре безопасности.



"Невыполнение и избирательное применение Россией фундаментальных международных договоров в сфере контроля и конвенционного вооружения, нарушение территориальной целостности независимых государств, информационные войны и использование гибридных стратегий подрывают доверие и значительно затрудняют диалог и нахождения политических решений, связанных с безопасностью Европы", - говорится в документе.



Также там утверждается, что кризис в отношениях помогает интенсивным опытам России по восстановлению и расширению сфер влияния, что происходит даже с помощью "действий в военной, экономической и культурной сферах, представленных в некоторых случаях как равноправное и взаимовыгодное сотрудничество и даже помощь по защите национальной идентичности и суверенитета".

Напомним, в марте проевропейская партия "ГЕРБ", лидером которой является Бойко Борисов, выиграла парламентские выборы в Болгарии.















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