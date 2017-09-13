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Саакашвили: Украинская власть скорее умрет, чем проведет досрочные выборы


13.09.2017   21:05
Украинская власть не хочет проводить досрочные выборы, так как ей некуда будет бежать. Об этом заявил лишенный украинского гражданства бывший президент Грузии Михеил Саакашвили в Черновцах, куда он приехал в рамках своего тура по регионам Украины, передает телеканал NewsOne.

"Украинская власть скорее умрет, чем проведет выборы. Им некуда бежать", - заявил Саакашвили.

Он добавил, что у бывшего президента Украины Виктора Януковича было куда бежать, ведь у него "хотя бы в Ростове и Подмосковье что-то есть".

Как сообщал NewsOne ранее, 13 сентября экс-президент Грузии Михеил Саакашвили начнет свой тур по Украине. Его первая встреча пройдет с жителями Черновцов.






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