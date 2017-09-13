Украина не сможет выдать Саакашвили Грузии, когда он подаст иск в Высший админсуд

13.09.2017 21:17 В случае, если лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили обжалует лишение украинского гражданства в Высшем административном суде, политик должен будет доказать, что при получении гражданства он подал украинской стороне исключительно достоверную информацию о себе.



Об этом в комментарии изданию "Гордон" рассказала юрист, эксперт-криминолог Анна Маляр.



К слову, 12 сентября министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что органы украинской прокуратуры проводят проверку запроса грузинской стороны об экстрадиции Саакашвили. А 13 сентября заместитель министра юстиции Денис Чернышов заявил, что Украина может не выдавать Грузии Саакашвили, пока нет решения грузинского суда по уголовному делу политика.





"Саакашвили имеет право обжаловать в суде указ президента о потере своего гражданства. Там ему нужно будет подтвердить, что поданная им информация во время приобретения гражданства Украины была правдивой. Ведь поводом для прекращения его гражданства стало то, что он не сообщил об уголовном преследовании в другой стране", – пояснила юрист.



Маляр отметила, что Президент Украины Петр Порошенко издал указ о лишении гражданства Саакашвили, когда политик находился за пределами страны и не мог оспорить этого решения.



Более того, Украина обязана была выдать ему документ лица без гражданства, удостоверяющий личность. Наша страна является участником целого ряда конвенций, согласно которым должна обеспечивать права людей, даже если прекращает их украинское гражданство,

– добавила эксперт.



Юрист отметила, что после представления Саакашвили иска в Высший админсуд, Украина не сможет выдать его Грузии до принятия решения по этому делу.



"Если Саакашвили не является гражданином Украины, прямых препятствий для его экстрадиции в Грузию нет. Однако если суд признает недействительным указ президента о лишении его украинского гражданства, Саакашвили, соответственно, окажется гражданином нашей страны. В таком случае экстрадиция будет невозможна. Кроме этого, с момента подачи Саакашвили иска в Высший админсуд Украины его нельзя будет выдавать Грузии. Сначала нужно будет дождаться решения суда", – резюмировала Маляр.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

