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Дэниел Фрид: Российская пропаганда в Грузии является большой проблемой


13.09.2017   21:47
Евроатлантические перспективы Грузии и региональные вызовы – эти вопросы обсуждают на Международном форуме в Тбилиси. На мероприятии наряду со специалистами, работающими по вопросам безопасности, участвуют дипломаты высокого ранга.

По заявлению координатора политики санкций Государственного департамента США Дэниела Фрида в рамках международного форума, маловероятно, чтобы Грузию связали с санкциями, установленными против России из-за Украины.

"Маловероятно, чтобы с санкциями, введенными против России из-за Украины, связали и Грузию. Причина в том, что Соединенные Штаты и Евросоюз договорились, что снимут санкции, если Россия уйдет из Донбасса. Нарушение этого условия подорвет наше слово. Это Россия говорит то, что не подразумевает, а не мы.

Несмотря на это визит вице-президента в Грузию, на мой взгляд, был весьма хорошим примером того, как заинтересованы Штаты свободой в этой части мира.

Что касается российской пропаганды, это большая проблема в Грузии, Соединенных Штатах, и Евросоюзе. Власть Соединенных Штатов только сейчас начинает осознавать глубину российских вызовов. Они используют разные методы, а Russia Today является классическим примером пропаганды. Мы должны найти возможность остановить их"- заявил Дэниел Фрид.







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