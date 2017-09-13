Вам надо прекратить арестовывать друг друга - Дэниел Фрид

13.09.2017 21:54 На Международном форуме в Тбилиси обсуждают евроатлантические перспективы Грузии, и региональные вызовы. На мероприятии наряду со специалистами, работающими по вопросам безопасности, участвуют дипломаты высокого ранга, в том числе помощник Госсекретаря США Бриджит Бринк.



На сегодняшней конференции о внешней политике Соединенных штатов Америки пространно говорил аналитик международной безопасности атлантического совета США Ян Бжезински. По его словам, можно было объединить вопрос Грузии с украинскими санкциями, и можно увязать процесс незаконной бордеризации с темой этих санкций.



Об агрессивной политике России говорит также бывший помощник Государственного секретаря Соединенных Штатов Дэниел Фрид. По его словам, агрессивная политика России продолжается российской пропагандой. По его же мнению, Россия использует разные методы в регионе, именно поэтому необходима борьба едиными силами.



"Грузия должна сделать три вещи: оставаться лучшей демократией, лучшей экономикой, и надо прекратить аресты друг друга. Вы должны быть жемчужиной Кавказа. У вас есть экономические достижения, и находитесь в лучшем положении по сравнению с балканскими странами, но они являются членами НАТО и Евросоюза.



Давайте работать вместе, чтобы ваша страна была успешной. В условиях администрации Трампа у вас есть эта возможность, поскольку его политика отличается от Обамы, и он хочет восстановить красную линию, которую пересекли русские. Он сможет сделать это.



Я хорошо помню печальные лица грузинской делегации на Бухарестском саммите. Тогда мы допустили большую ошибку, мы сопротивлялись позиции Германии и Франции, но проиграли. Россия использовала шанс, и оккупировала ваши территории. Тогда мы назвали это Мюнхеном 21-го века, но нас никто не послушал. Однако сегодня все признают, что это была ошибка, и если мы допустили ошибку, давайте исправим ее"- заявил Дэниел Фрид.

















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