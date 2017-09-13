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Саакашвили намерен появиться в Киеве 19 сентября
13.09.2017 23:16
Лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили намерен в следующий вторник, 19 сентября, прибыть в Киев.
"Я пройду еще по нескольким городам. Потом мы переместимся в Киев. 19-е (сентября) - это день, насколько я слышал, мне кто-то по дороге сказал, день архангела Михаила (я не знаю) - хранителя Киева. Надо Киев срочно спасать!" - сказал он, выступая в Черновцах в среду.
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