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Саакашвили намерен появиться в Киеве 19 сентября


13.09.2017   23:16
Лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили намерен в следующий вторник, 19 сентября, прибыть в Киев.


"Я пройду еще по нескольким городам. Потом мы переместимся в Киев. 19-е (сентября) - это день, насколько я слышал, мне кто-то по дороге сказал, день архангела Михаила (я не знаю) - хранителя Киева. Надо Киев срочно спасать!" - сказал он, выступая в Черновцах в среду.






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