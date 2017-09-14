Депутат сейма Литвы: Грузия должна быть жемчужиной Кавказа

14.09.2017 11:46 На Тбилисском международном форуме обсуждают евроатлантические перспективы Грузии и региональные вызовы. На мероприятии наряду со специалистами, работающими по вопросам безопасности, участвуют дипломаты высокого ранга.



По заявлению депутата сейма Литвы Зигимантаса Павилениса в рамках международного форума, Грузия должна сделать три вещи: остаться лучшей демократией, лучшей экономикой, и прекратить аресты друг друга.



"Грузия должна сделать три вещи: остаться лучшей демократией, лучшей экономикой, и необходимо прекратить аресты друг друга. Вы должны быть жемчужиной Кавказа. У вас есть экономические достижения, и у вас лучшее положение по сравнению с балканскими странами, но они являются членами НАТО и Евросоюза. Давайте работать вместе, чтобы эта страна была успешной.



В условиях администрации Трампа у вас есть эта возможность, поскольку его политика отличается от Обамы, и он хочет восстановить красные линии, которые пересекли русские. Он сможет сделать это, поскольку помню печальные лица грузинской делегации на Бухарестском саммите. Тогда мы допустили большую ошибку. Мы сопротивлялись позиции Германии и Франции, но проиграли. Россия использовала шанс, и оккупировала ваши территории. Тогда мы назвали это Мюнхеном 21-го века, но никто нас не послушал. Однако сегодня все признают, что это была ошибка, и если мы допустили ошибку, давайте исправим ее"- отметил Павиленис.



















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