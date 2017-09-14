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Мэр Львова допустил возможность создания совместного проекта с Саакашвили и назвал условия


14.09.2017   12:57
Мэр Львова Андрей Садовый допустил возможность создания совместного политического проекта с бывшим губернатором Одесской области, экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили. Об этом Садовой рассказал "Газете.Ru".

"Не забывайте, что я мэр Львова, мое место в этом городе, мне его доверили горожане. Поэтому совместный политический проект с Саакашвили я не планирую. Как лидер партии "Самопомич" я не исключаю возникновения такого проекта совместных, скоординированных действий. Особенно, если будут назначены досрочные выборы в Верховную Раду. Такая вероятность в политике всегда имеет место", – заявил он.

На вопрос, почему мэр Львова поддержал Саакашвили 10 сентября, когда тот в окружении сторонников прорвал пограничный кордом на польско-украинской границе, Садовой заявил: "Саакашвили, как и любой другой гражданин Украины, просто реализовал свое право защищать свои конституционные права, если они нарушаются".

"Дело тут не в личности собственно Саакашвили. Я поддержал бы любого украинца, нуждающегося в защите гражданских прав", – добавил он.






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