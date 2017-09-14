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Президент Грузии проведет закрытую встречу с оппозицией


14.09.2017   13:15
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили сегодня проведет закрытую встречу с оппозицией в связи с конституционными изменениями.

Как заявил руководитель администрации президента Георгий Абашишвили, комментируя предстоящую встречу, первое лицо страны сегодня обсудит с оппозицией все возможности достижения консенсуса в связи с конституционными изменениями.

«Сегодня на встрече с политическими партиями мы рассмотрим все возможности консенсуса, которые могут сопутствовать принятию Конституции... Это последняя возможность, последняя попытка, последнее предложение правящей команде, что действительно существует ресурс консенсуса. Главное, чтобы эта возможность была использована, чтобы не пострадал имидж страны на мировой арене и не возникли серьезные вопросы в связи с демократическим развитием страны», - заявил Георгий Абашишвили.






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