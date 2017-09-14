Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Бжезински: Такой подход к стремлениям Грузии является ошибкой Запада


14.09.2017   13:36
На международном форуме в Тбилиси обсуждают евроатлантические перспективы Грузии и региональные вызовы. На мероприятии наряду со специалистами, работающими по вопросам безопасности, участвуют дипломаты высокого ранга.

В рамках форума аналитик программы международной безопасности атлантического совета США Ян Бжезински заявил, что такой подход Запада к трансатлантическим стремлениям Грузии является ошибкой.

"Я как американец, заинтересованный в евроатлантической безопасности, могу сказать, что Грузия имеет громадное значение.

На мой взгляд, такой подход к трансатлантическим стремлениям Грузии является ошибкой Запада. Я всегда надеюсь, что мы будем действовать более решительно и позитивно в связи с планом действия безопасности НАТО. Так у нас будет более определенное отношение к вопросам поддержи этих стремлений"- отметил Ян Бжезински.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
«КазТрансОйл» стал собственником ООО «Батумский нефтяной терминал»
Джанелидзе: Развитие туризма — ключевой фактор для процветания Грузии
Премьер-министр Грузии откроет выставку «Грузия – колыбель виноделия» в Бордо
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Мраморный клоп уничтожил до 70% ореха в Гальском районе
Цихелашвили: МИД Грузии работает вместе с британскими партнерами по чемпионату CONIFA
Грузия расценивает как угрозу российские военные учения в оккупированной Абхазии
Цихелашвили: Неразрешенный конфликт является главным рычагом для России
Цихелашвили: США еще раз зафиксировали недопустимость строительства баррикад на линии оккупации Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Армения собирается строить в Осетии логистический хаб
Азербайджан готов стать транспортным хабом между Вьетнамом и Европой
SOCAR более чем в 2 раза хочет увеличить долю в новом соглашении с BP по АЧГ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна