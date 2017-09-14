Бжезински: Такой подход к стремлениям Грузии является ошибкой Запада

14.09.2017 13:36 На международном форуме в Тбилиси обсуждают евроатлантические перспективы Грузии и региональные вызовы. На мероприятии наряду со специалистами, работающими по вопросам безопасности, участвуют дипломаты высокого ранга.



В рамках форума аналитик программы международной безопасности атлантического совета США Ян Бжезински заявил, что такой подход Запада к трансатлантическим стремлениям Грузии является ошибкой.



"Я как американец, заинтересованный в евроатлантической безопасности, могу сказать, что Грузия имеет громадное значение.



На мой взгляд, такой подход к трансатлантическим стремлениям Грузии является ошибкой Запада. Я всегда надеюсь, что мы будем действовать более решительно и позитивно в связи с планом действия безопасности НАТО. Так у нас будет более определенное отношение к вопросам поддержи этих стремлений"- отметил Ян Бжезински.

















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