|
Почетное Консульство Грузии открылось в Караганде
14.09.2017 13:40
В Караганде состоялось торжественное открытие почетного консульства Грузии в Казахстане, передает МИА «Казинформ».
Дислоцируется консульство в центре бокса имени Серика Сапиева. Участие в мероприятии принял Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Казахстане Зураб Абашидзе.
«Между Казахстаном и Грузией сложились дружеские отношения. Страны построили взаимовыгодные торгово-экономические отношения. В Грузии зарегистрированы 170 предприятий с участием казахстанского капитала. В частности, Карагандинская область привлекательна для сотрудничества»,- сказал на торжественном открытии Зураб Абашидзе.
Посол отметил, что Карагандинский регион - самый большой в Казахстане, как по территориальности, так и по промышленному потенциалу. Открытие консульского учреждения и назначение на должность почетного консула Грузии в Карагандинской области Жаната Тусупбекова будет способствовать развитию бизнеса с представителями двух стран.
Открытие консульства, как сказал заместитель акима Карагандинской области Алмас Айдаров, даст новый импульс в развитие отношений с Грузией.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна