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Почетное Консульство Грузии открылось в Караганде


14.09.2017   13:40
В Караганде состоялось торжественное открытие почетного консульства Грузии в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

Дислоцируется консульство в центре бокса имени Серика Сапиева. Участие в мероприятии принял Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Казахстане Зураб Абашидзе.

«Между Казахстаном и Грузией сложились дружеские отношения. Страны построили взаимовыгодные торгово-экономические отношения. В Грузии зарегистрированы 170 предприятий с участием казахстанского капитала. В частности, Карагандинская область привлекательна для сотрудничества»,- сказал на торжественном открытии Зураб Абашидзе.

Посол отметил, что Карагандинский регион - самый большой в Казахстане, как по территориальности, так и по промышленному потенциалу. Открытие консульского учреждения и назначение на должность почетного консула Грузии в Карагандинской области Жаната Тусупбекова будет способствовать развитию бизнеса с представителями двух стран.

Открытие консульства, как сказал заместитель акима Карагандинской области Алмас Айдаров, даст новый импульс в развитие отношений с Грузией.






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