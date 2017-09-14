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Ян Бонд: Западные страны недостаточно информированы о действиях России
14.09.2017 14:06
На Тбилисском международном форуме обсуждают евроатлантические перспективы Грузии и региональные вызовы. На мероприятии наряду со специалистами, работающими по вопросам безопасности, участвуют дипломаты высокого ранга.
"Если вы хотите, чтобы люди узнали, что Россия по-прежнему захватывает ваши территории, найдите пути чтобы придать этому вопросу более высокий интерес"- заявил директор по вопросам внешних отношений Центра европейских реформ Ян Бонд.
"По моему мнению, западные страны и власти не информированы достаточно о действиях России. Грузинская власть, наверное, должна их больше информировать. Можно показать западным журналистам как продолжает Россия переносить вглубь линию разделения. Это весьма важный вопрос, и если хотите чтобы люди узнали, что Россия по-прежнему захватывает ваши территории, найдите пути, чтобы придать этому вопросу более высокий интерес"- заявил Ян Бонд.
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