Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

9 кандидатов будут бороться за пост мэра Тбилиси


14.09.2017   16:24
Лейбористская партия Грузии выдвинула своего кандидата на пост мэра Тбилиси.Им стал политический секретарь партии Георгий Гугава. Таким образом, число кандидатов на должность мэра грузинской столицы достигло 9 человек.

Отметим, на пост мэра Тбилиси претендуют экс-министр энергетики в правящей партии «Грузинская мечта», кандидаты от оппозиционных «Единого национального движения» Заал Удумашвили и «Европейской Грузии» Элене Хоштария, Тенгиз Шергелашвили от «Движения созидания», Ирма Иванишвили от «Альянса патриотов», представитель «Демократического движения» Каха Кукава и кандидат от оппозиционной партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе.

В запланированных на 21 октября выборах в органы местного самоуправления также примет участие независимый кандидат Алеко Элиашвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Газпром не смог обеспечить Европу газом в полном объеме - Укртрансгаз
Грузию посетила группа винных импортеров из Китая
США дополнительно выделят Грузии 20 миллионов долларов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Правительство А/Р Абхазия учредило стипендию имени Ильи Векуа
Мраморный клоп уничтожил до 70% ореха в Гальском районе
Цихелашвили: МИД Грузии работает вместе с британскими партнерами по чемпионату CONIFA
Грузия расценивает как угрозу российские военные учения в оккупированной Абхазии
Цихелашвили: Неразрешенный конфликт является главным рычагом для России
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
США дополнительно выделят Грузии $20 млн для поддержки реформ
Представители 17 стран потребовали отстранить Россию от участия в Олимпиаде-2018
Глава кавказской диаспоры в Турции предложил открыть представительство Дагестана у них
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна