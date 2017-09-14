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9 кандидатов будут бороться за пост мэра Тбилиси
14.09.2017 16:24
Лейбористская партия Грузии выдвинула своего кандидата на пост мэра Тбилиси.Им стал политический секретарь партии Георгий Гугава. Таким образом, число кандидатов на должность мэра грузинской столицы достигло 9 человек.
Отметим, на пост мэра Тбилиси претендуют экс-министр энергетики в правящей партии «Грузинская мечта», кандидаты от оппозиционных «Единого национального движения» Заал Удумашвили и «Европейской Грузии» Элене Хоштария, Тенгиз Шергелашвили от «Движения созидания», Ирма Иванишвили от «Альянса патриотов», представитель «Демократического движения» Каха Кукава и кандидат от оппозиционной партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе.
В запланированных на 21 октября выборах в органы местного самоуправления также примет участие независимый кандидат Алеко Элиашвили.
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