Британский депутат: Не думаю, что Саакашвили представляет угрозу Порошенко

14.09.2017 16:25 В четверг, 14 сентября, в Брюсселе состоялось заседание Комитета Европарламента по вопросам иностранных дел. Как сообщает корреспондент УНИАН, во время заседания депутат Чарль Теннок (Великобритания, консерваторы) поднял вопрос относительно ситуации, которая сложилась вокруг бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.





«С моей точки зрения, президент Порошенко несправедливо снял с него украинское гражданство, и я не вижу, какое отношение к украинскому государству имеют обвинения в антигосударственной деятельности, основанные на грузинских доказательствах. Я не думаю, что он представляет какую-либо политическую угрозу Порошенко, его партия набирает один или два процента, но я думаю, что, если мы разделяем общие ценности с такой страной, как Украина, мы все должны осудить лишение гражданства ... без очень хорошей причины и прозрачности», - считает политик.















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