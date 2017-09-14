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На выборы местного самоуправления выделены 39 млн лари


14.09.2017   16:42
Бюджет выборов в органы местного самоуправления, которые пройдут в Грузии 21 октября 2017 года, составляет 39 млн лари.

Как заявляет начальник финансового департамента Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Отар Бускивадзе, бюджет программно делится на четыре части, в частности: 28 млн лари будут использованы на мероприятия по проведению выборов, 1 млн лари – на тренинги сотрудников окружных и участковых избирательных комиссий, более 2 млн лари рассчитано на размещение телевизионной рекламы для квалифицированных избирательных субъектов и 7 млн лари – на финансирование представителей избирательных субъектов.

Кроме того, как поясняют в ЦИК, есть расходы, которые на данном этапе в бюджете ЦИК не предусмотрены. В частности, по избирательному закону, для избирательных субъектов, преодолевших барьер, предполагается финансирование избирательной кампании не более чем на 500 000 лари. «На данном этапе нам неизвестно, сколько субъектов преодолеет избирательный барьер и для скольких субъектов необходимо выделение такого финансирования», - сообщил Бускивадзе.

Отар Бускивадзе также пояснил, что, согласно Избирательному кодексу, в период выборов должностной оклад сотрудников избирательной администрации удваивается и соответствующее финансирование предполагается в бюджетном коде.






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