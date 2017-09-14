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Курт Волкер: Грузия должна суметь успешно бороться с российской агрессией реформами
14.09.2017 17:47
Исполнительный директор Международного института лидерства Маккейна Курт Волкер считает, что Грузия должна бороться с российской агрессией осуществлением успешных реформ. Телекомпании "Рустави 2" он заявил, что Грузия должна быть привлекательной для людей, живущих в т.н. Южной Осетии и Абхазии, поскольку в случае успеха эти регионы начнут искать пути реинтеграции.
"Сотрудничество Соединенных Штатов с Грузией постоянно развивается. Визит вице-президента Пенса, и сделанные им заявления, на мой взгляд, были замечательные. Мы видим военное сотрудничество, и усиление учений, что очень важно. Надеюсь также улучшиться бизнес среда, и мы увидим больше американских инвестиций, поскольку считаю, что это тоже важная динамика в отношениях.
Что касается борьбы с российской агрессией, в случае Грузии, она должна быть успешной, как страна. Вы должны осуществить реформы, увеличить экономическое развитие, иметь лучший аэропорт, университет, здравоохранение, вы должны быть привлекательными для людей, проживающих в т.н. Южной Осетии и Абхазии. Чем более успешной будет Грузия, тем больше начнут эти регионы искать пути реинтеграции"- заявил Волкер.
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