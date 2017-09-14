Киев заинтересован в опыте Тбилиси в вопросах строительства и обращения с отходами

14.09.2017 17:49 Киев намерен углублять сотрудничество с Тбилиси, в частности, в вопросах строительства жилья и инвестиционного потенциала, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации по итогам встречи первого замглавы КГГА Геннадия Плиса и мэра грузинской столицы Давида Нармания.



"Стороны обсудили отношения двух городов и перспективы будущего сотрудничества. В частности, первый заместитель главы КГГА выразил заинтересованность в вопросах жилищного строительства, инвестиционном потенциале и вопросах обращения с отходами. По его мнению, опыт Тбилиси может быть полезен для украинской столицы, которая сейчас пересматривает стратегические перспективы развития", - сообщает пресс-служба.



По словам Г.Плиса, важно, чтобы Киев был комфортным как для инвестирования, так и для проживания или посещения гостями.















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