|
Киев заинтересован в опыте Тбилиси в вопросах строительства и обращения с отходами
14.09.2017 17:49
Киев намерен углублять сотрудничество с Тбилиси, в частности, в вопросах строительства жилья и инвестиционного потенциала, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации по итогам встречи первого замглавы КГГА Геннадия Плиса и мэра грузинской столицы Давида Нармания.
"Стороны обсудили отношения двух городов и перспективы будущего сотрудничества. В частности, первый заместитель главы КГГА выразил заинтересованность в вопросах жилищного строительства, инвестиционном потенциале и вопросах обращения с отходами. По его мнению, опыт Тбилиси может быть полезен для украинской столицы, которая сейчас пересматривает стратегические перспективы развития", - сообщает пресс-служба.
По словам Г.Плиса, важно, чтобы Киев был комфортным как для инвестирования, так и для проживания или посещения гостями.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна