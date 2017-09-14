Саакашвили обнаружил прослушивающее устройство в отеле

14.09.2017 17:51 "Кабель вот интересный. Это устройство, я так понимаю, для подслушивания. Это диски. Это камеры для записи в номерах, спальных комнатах, фойе…", – заявил он, перебирая вещи из соседнего номера. Видео.



Михэил Саакашвили утверждает, что власти пытаются следить за ним и записывать его личную жизнь на камеры. Об этом лишенный украинского гражданства экс-президент Грузии и бывший глава Одесской облгосадминистрации заявил в видеотрансляции на Facebook из отельного номера в Черновцах.



"Сначала мой охранник остановил попытку вторжения людей с чемоданами специфическими, из СБУ… Они пытались зайти – он их не пустил, они сказали: "Извините, ошиблись номером". А потом пошли в номер под моим номером. А когда наши пошли за ними, они ушли из того номера, но оставили вещи", – сказал Саакашвили.



Политик на камеру рассмотрел якобы найденное там: "Кабель вот интересный. Это – я не знаю, специальное устройство, я так понимаю, для подслушивания. Это диски, куда записывается вся эта история. Это, насколько я понимаю, камеры для записи в номерах, спальных комнатах, фойе…".



"Короче, эти уроды – в то время, как враг прорвал восточную границу, Украина кишит шпионами, Медведчук стал главным бизнес-партнером Порошенко и зарабатывает каждый день на автогазе, когда у них всё разваливается и летит к чёрту, – занимаются записью моей частной жизни у меня в гостиничных номерах!", – заявил Саакашвили.



"Петр Алексеевич, Вам что, нечего делать на досуге? Хотите смотреть, как Саакашвили в туалет ходит? Вам не хватает своей жизни? Хотите заниматься моей личной жизнью – я не знаю, сексуальными историями? Я видел таких людей. Путин этим занимался…", – возмутился он.



"Вам не стыдно?! Я президент страны был. Знайете, когда я был президентом, я запрещал своим спецслужбам записывать личную жизнь даже шпионов", – заявил Саакашвили.



Он рассказал, обращаясь к Порошенко, что когда-то ему принесли записи личного характера, собранные на "вражеского агента", – и он поручил спецслужбам уничтожить эти данные и никогда не записывать врагов "в номерах, комнатах, спальнях, туалетах, ваннах".



"А это, ну что это? Мне гадко за Вас, Петр Алексеевич. Мне гадко за ваших СБУшников, которые не защищают страну. Мне гадко за этих потвор, которые вместо того, чтобы защищать границу Украины, занимаются черт знает чем!", – сказал Саакашвили.



"Только не смейте говорить, что Вы этого не делали. Я Вас насквозь вижу", – добавил он.



Саакашвили посоветовал Порошенко: "Закосите удила и просто поговорите с украинским народом. Этими компроматами вы не сможете меня остановить. Эти устройства используйте против врагов. Или намотайте себе на руку, или своим подручным на шею – и сдерживайте их пыл в Ваших грязных трюках".



"Эти вещи сейчас у меня, я их не отдам, конечно… Это мой сувенир. Когда-нибудь это будет храниться в Музее украинской истории: чем занималась постмайдановая власть в условиях войны, против кого она работала и какие у нее были методы для политических оппонентов и тех, кого она считала угрозой для себя", – заявил он.



"Увидимся в Киеве", – добавил Саакашвили на камеру.















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