Совет ЕС продлил санкции против России еще на полгода

14.09.2017 18:02 Совет ЕС официально продлил санкции против физических лиц и компаний, причастных к нарушению территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.



Совет ЕС официально продлил санкции против физических лиц и компаний, причастных к нарушению территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.



Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.



Ограничительные меры продлены в отношении 149 человек и 38 компаний. Индивидуальные санкции заключаются в ограничении на въезд в и замораживании активов.



Санкции будут продлены до 15 марта 2018 года.



Как говорится в сообщении, список был пересмотрен. Из него исключили четырех физических лиц, которые уже умерли. А из-за слияния три компании были исключены из списка и добавлены в него в виде нового юридического лица.



Напомним, 13 марта ЕС на полгода продлил санкции против граждан Украины и России, введенные из-за угрозы территориальной целостности Украины.



Эти санкции были впервые введены в марте 2014 года и неоднократно продлевались.















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