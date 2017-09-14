Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Совет ЕС продлил санкции против России еще на полгода


14.09.2017   18:02
Совет ЕС официально продлил санкции против физических лиц и компаний, причастных к нарушению территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Совет ЕС официально продлил санкции против физических лиц и компаний, причастных к нарушению территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

Ограничительные меры продлены в отношении 149 человек и 38 компаний. Индивидуальные санкции заключаются в ограничении на въезд в и замораживании активов.

Санкции будут продлены до 15 марта 2018 года.

Как говорится в сообщении, список был пересмотрен. Из него исключили четырех физических лиц, которые уже умерли. А из-за слияния три компании были исключены из списка и добавлены в него в виде нового юридического лица.

Напомним, 13 марта ЕС на полгода продлил санкции против граждан Украины и России, введенные из-за угрозы территориальной целостности Украины.

Эти санкции были впервые введены в марте 2014 года и неоднократно продлевались.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Газпром не смог обеспечить Европу газом в полном объеме - Укртрансгаз
Грузию посетила группа винных импортеров из Китая
США дополнительно выделят Грузии 20 миллионов долларов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Правительство А/Р Абхазия учредило стипендию имени Ильи Векуа
Мраморный клоп уничтожил до 70% ореха в Гальском районе
Цихелашвили: МИД Грузии работает вместе с британскими партнерами по чемпионату CONIFA
Грузия расценивает как угрозу российские военные учения в оккупированной Абхазии
Цихелашвили: Неразрешенный конфликт является главным рычагом для России
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
США дополнительно выделят Грузии $20 млн для поддержки реформ
Представители 17 стран потребовали отстранить Россию от участия в Олимпиаде-2018
Глава кавказской диаспоры в Турции предложил открыть представительство Дагестана у них
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна