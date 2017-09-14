Кандидат в депутаты от «Европейской Грузии» комментирует распад ЕНД

14.09.2017 19:24 В эфире телекомпании "Иберия" кандидат в мэры Тбилиси от "Европейской Грузии" Елена Хоштария прокомментировала распад "Единого национального движения".



На слова журналиста о том, что ее имя ассоциировалось с Михеилом Саакашвили, а потом она предела экс-президента, Елена Хоштария ответила:



"Мое имя связано с той идеей, которой служили Саакашвили и вся команда, с которой я работала с самого начала на неполитической должности, но по вопросам, которые были очень важными для меня. Это была реформа патрульной полиции, потом интеграция в НАТО и Евросоюзе. В течение ряда лет я работала над этим, и я вообще считаю абсолютно неправильным прилипать к человеку. Самое важное, верность идее".



По словам Хоштария, она уважает многое из того, что было сделано Михеилом Саакашвили, но вместе с тем были ошибки, ответственность за которых она тоже берет.



"Мы допустили много ошибок, я не указываю на других, поскольку я тоже была в той власти, и думаю, что мы должны говорить об общей ответственности, какой бы малой ни была эта ответственность"- говорит Елена Хоштария.



На вопрос, почему распалось "Единое национальное движение", Хоштария ответила:



"В какой-то момент наши пути разошлись из-за принципов, в том числе из-за оценки прошлого, и в том числе из-за нашего видения будущего".



Журналист отметил, что многие считают, будто этот распад искусственный, и на самом деле они все равно вместе. На вопрос, слышала ли она такую оценку, Хоштария ответила, что слышала все версии, в том числе словосочетание "евро мечта", и сказала, "у людей есть полное право на такие вопросы".



"Наша обязанность, дать ответ на такие вопросы, и мы не устанем объяснять, сколько бы ни называли это отжившим вопросом, почему этот распад произошел"- говорит Хоштария.



В конце разговора на данную тему она отметила, что самое правильное - это преданность принципам и идее, а не какому-либо человеку.



"Потому как главное не человек, а то, что делает этот человек"- говорит она.



В январе 2017 года ЕНД распалось. Лидершип партии покинул "Единое национальное движение", и создал новую партию "Движение за свободу - Европейская Грузия".



















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

