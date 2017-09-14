Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Меквабишвили: Деятельность Службы аудита будет основываться на четырех основных принципах


14.09.2017   20:13
Деятельность Службы государственного аудита будет основываться на четырех основных принципах и ценностях – это объективность, независимость, профессионализм и публичность, - заявил представленный на должность генерального аудитора Ираклий Меквабишвили на заседании финансово-бюджетного комитета парламента Грузии, на котором рассматривается его кандидатура.

По словам Меквабишвили, если парламент выразит ему доверие, он, как генеральный аудитор, будет заботиться об институциональном развитии Государственной службы аудита.

«Деятельность службы государственного аудита будет основываться на четырех основных принципах и ценностях – это объективность, независимость, профессионализм и публичность. Функция Службы аудита не должна быть карательной. Она должна носить превентивный характер. С этой точки зрения будет важным качественное преобразование Службы аудита в смысле технологического развития. Знаю, что в этом плане есть определенное продвижение с помощью дружественных стран-доноров. Это направление мной будет максимально усилено, чтобы произошло качественное преобразование службы – мы должны видеть все системные риски в публичных финансах, чтобы происходила адекватная оценка и реагирование на это», - заявил Меквабишвили на заседании комитета.

Ираклий Меквабишвили представлен на пост руководителя Службы государственного аудита председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе 8 сентября. Избрание же нового генерального аудитора планируется на пленарном заседании парламента 20 сентября.

Меквабишвили является главным банкиром Европейского банка реконструкции и развития.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Газпром не смог обеспечить Европу газом в полном объеме - Укртрансгаз
Грузию посетила группа винных импортеров из Китая
США дополнительно выделят Грузии 20 миллионов долларов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Правительство А/Р Абхазия учредило стипендию имени Ильи Векуа
Мраморный клоп уничтожил до 70% ореха в Гальском районе
Цихелашвили: МИД Грузии работает вместе с британскими партнерами по чемпионату CONIFA
Грузия расценивает как угрозу российские военные учения в оккупированной Абхазии
Цихелашвили: Неразрешенный конфликт является главным рычагом для России
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
США дополнительно выделят Грузии $20 млн для поддержки реформ
Представители 17 стран потребовали отстранить Россию от участия в Олимпиаде-2018
Глава кавказской диаспоры в Турции предложил открыть представительство Дагестана у них
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна