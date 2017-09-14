Меквабишвили: Деятельность Службы аудита будет основываться на четырех основных принципах

14.09.2017 20:13 Деятельность Службы государственного аудита будет основываться на четырех основных принципах и ценностях – это объективность, независимость, профессионализм и публичность, - заявил представленный на должность генерального аудитора Ираклий Меквабишвили на заседании финансово-бюджетного комитета парламента Грузии, на котором рассматривается его кандидатура.



По словам Меквабишвили, если парламент выразит ему доверие, он, как генеральный аудитор, будет заботиться об институциональном развитии Государственной службы аудита.



«Деятельность службы государственного аудита будет основываться на четырех основных принципах и ценностях – это объективность, независимость, профессионализм и публичность. Функция Службы аудита не должна быть карательной. Она должна носить превентивный характер. С этой точки зрения будет важным качественное преобразование Службы аудита в смысле технологического развития. Знаю, что в этом плане есть определенное продвижение с помощью дружественных стран-доноров. Это направление мной будет максимально усилено, чтобы произошло качественное преобразование службы – мы должны видеть все системные риски в публичных финансах, чтобы происходила адекватная оценка и реагирование на это», - заявил Меквабишвили на заседании комитета.



Ираклий Меквабишвили представлен на пост руководителя Службы государственного аудита председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе 8 сентября. Избрание же нового генерального аудитора планируется на пленарном заседании парламента 20 сентября.



Меквабишвили является главным банкиром Европейского банка реконструкции и развития.















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