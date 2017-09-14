|
Грузинские депутаты встретились в Вашингтоне с конгрессменом Майклом Конавей
14.09.2017 20:45
В рамках визита в Соединенные Штаты Америки парламентская делегация Грузии встретилась с конгрессменом Майклом Конавей.
На встрече с американским конгрессменом стороны говорили об отношениях между двумя странами, и значении углубления парламентского сотрудничества.
Грузинской делегацией руководит первый вице-спикер парламента Тамар Чугошвили.
Конгрессмен Майкл Конавей еще раз подтвердил поддержку в отношении суверенитета, территориальной целостности, и евроатлантических стремлений Грузии.
Во встрече наряду с первым заместителем председателя парламента Тамар Чугошвили участвовали заместитель председателя парламента Серги Капанадзе, председатель комитета внешних отношений Софья Кацарава, и член комитета Ираклий Мезурнишвили.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна