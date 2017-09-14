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Грузинские депутаты встретились в Вашингтоне с конгрессменом Майклом Конавей


14.09.2017   20:45
В рамках визита в Соединенные Штаты Америки парламентская делегация Грузии встретилась с конгрессменом Майклом Конавей.

На встрече с американским конгрессменом стороны говорили об отношениях между двумя странами, и значении углубления парламентского сотрудничества.

Грузинской делегацией руководит первый вице-спикер парламента Тамар Чугошвили.

Конгрессмен Майкл Конавей еще раз подтвердил поддержку в отношении суверенитета, территориальной целостности, и евроатлантических стремлений Грузии.

Во встрече наряду с первым заместителем председателя парламента Тамар Чугошвили участвовали заместитель председателя парламента Серги Капанадзе, председатель комитета внешних отношений Софья Кацарава, и член комитета Ираклий Мезурнишвили.






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